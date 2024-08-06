Предприниматели не платили за аренду земли пять месяцев.

Арбитражный суд Омской области опубликовал решение по иску департамента имущественных отношений к владельцам ТЦ «Парк» в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Причиной обращения в суд стало то обстоятельство, что предприниматели не платили городу за аренду земли под торговым комплексом почти 5 месяцев, с 23 августа 2023 по 15 января 2024 года. С чем это связано, непонятно.

Согласно официальной документации, две пятых торгового центра принадлежит индивидуальному предпринимателю Борису Павлову, столько же – ООО «Азалия», еще одна пятая – индивидуальному предпринимателю Любови Ермохиной.

Соответственно с ООО и Павлова потребовали по 561 тысяче рублей, с Любови Ермохиной – 281 тысячу рублей. Плюсом набежали проценты. Итого владельцы задолжали 1,448 млн рублей. Иск был удовлетворен. Но у предпринимателей еще есть время обжаловать это решение.