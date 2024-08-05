Омск-Информ
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·Общество

Пятеро спортсменов и юная омичка получили различные травмы.

В региональном Минздраве подвели итоги празднования Дня города. По данным ведомства, 3 августа за медицинской помощью обратились шесть человек.

Пятеро из них были участниками Сибирского международного марафона. У бегунов были разные проблемы: травма кисти, гипогликемия, судорога в ноге.

Шестой пострадавшей стала 16-летняя омичка. Она рассказала врачам о травме ноги. Школьницу увезли в больницу.

·Общество

Пятеро спортсменов и юная омичка получили различные травмы.

В региональном Минздраве подвели итоги празднования Дня города. По данным ведомства, 3 августа за медицинской помощью обратились шесть человек.

Пятеро из них были участниками Сибирского международного марафона. У бегунов были разные проблемы: травма кисти, гипогликемия, судорога в ноге.

Шестой пострадавшей стала 16-летняя омичка. Она рассказала врачам о травме ноги. Школьницу увезли в больницу.