Реализация крупных инвестпроектов поможет обеспечению продовольственной безопасности омичей, но один из таких проектов подвергся информационной атаке.

Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа на своей пресс-конференции 5 августа сообщил о старте уборочной кампании в регионе и рассказал о крупных инвестиционных проектах, которые позволят обеспечить продовольственную безопасность омичей.

– До недавнего времени значительный объем сельскохозяйственной продукции производился в личных подсобных хозяйствах. Там, например, выращивалось более 70 % картофеля и производилось 48 % молока. Но структура проживания на селе меняется, и людей, которые могут и хотят развивать личные подсобные хозяйства, становится все меньше. Выпадающие объемы производства могут восполнить крупные агрофирмы, грамотно организованные и хорошо оснащенные технически. Неслучайно губернатор Виталий Хоценко потребовал активизировать работу в этом направлении, и на сегодняшний день в регионе реализуется более 20 масштабных инвестиционных проектов в аграрной сфере. Речь идет, в частности, о строительстве больших тепличных комплексов, мясомолочных ферм и птицефабрик, – сообщил министр.

Обозначенные Дрофой направления инвествложений являются относительно узким местом регионального аграрного сектора. По данным Минсельхозпрода, самообеспеченность региона мясом сегодня лишь немного превышает 100-процентный уровень потребности, а запаса прочности фактически нет.

– У нас в принципе достаточно хозяйств, которые занимаются молочным животноводством, а вот предприятия, которые занимаются производством свинины и мяса птицы, можно пересчитать по пальцам одной руки. Практически все товарное свиноводство – это «Титан-Агро», «Омский бекон», «Руском» и КФХ Люфт. Что касается мяса птицы, то из общих 47 тыс. тонн мяса птицы 30 тыс. тонн производит птицефабрика «Сибирская», 14 тыс. тонн «Морозовская птицефабрика», остальное – небольшие цеха и хозяйства, – пояснил глава Минсельхозпрода.

Отсутствие подушки безопасности в таком деле, как обеспеченность населения мясом, всерьез беспокоит правительство Омской области.

– Эпидемиологическая обстановка в стране и мире по-прежнему очень напряженная. По нашим данным, в России за последнее время зафиксировано более 70 вспышек птичьего гриппа. Если это коснется хоть одной из действующих в регионе птицефабрик, мы все окажемся в очень непростой ситуации. Мы уже пережили ценовый всплеск на куриное мясо и яйцо в 2020 году, когда из-за птичьего гриппа пришлось забить всех кур на птицефабрике «Иртышская». Надо сделать все, чтобы такое больше не повторилось, – пояснил причину опасений Николай Дрофа.

По его словам, обезопасить ситуацию поможет строительство новой фабрики по производству мяса бройлеров в Калачинском районе, которое было инициировано группой компаний «Руском». Казалось бы, что идею, реализация которой позволит кормить народ, можно только приветствовать, но нашлись желающие поставлять ей «палки в колеса». Свою позицию они объяснили желанием защитить нескольких калачинских фермеров, на землях которых должна была строиться птицефабрика. Группу несогласных возглавил глава одного из КФХ, фактический владелец новосибирских агрофирм «Племзавод «Первомайский» и «Сибирь Агро» Геннадий Руль. Медийный рупор ему предоставляет владелец издательского дома «ТРИЭС» Сергей Сусликов.

На его сайте «БК55» и в других изданиях уже несколько месяцев серийно выходят статьи, в которых ГК «Руском» выставляется как грабитель, пытающегося с помощью административного ресурса забрать у фермеров их земли. Административный же ресурс – это якобы как раз региональный Минсельхозпрод. В ведомстве медийную атаку прокомментировали в духе «собака лает — караван идет».

– Было определено техническое задание, был определен земельный участок, на котором проект было бы эффективнее всего реализовать. В марте-апреле были поведены встречи с землепользователями, на участках которых планировалось строить птицефабрику, но после непродолжительной паузы они (землепользователи) заявили, что отказываются от дальнейших переговоров. Их не устроили ни предложенные варианты продажи прав на землю, ни варианты обмена участков. После этого никто мне больше по этому поводу не звонил и на разговор не приходил, – сообщил Николай Дрофа. – Из-за такой неконструктивной позиции пришлось искать альтернативные площадки под строительство, и они нашлись. Сейчас ведется работа с другими землепользователями, и она близка к завершению. Люди готовы поменять свои земельные участки, а их интересы ущемлять никто не собирается. Ведет переговоры и встречается с землепользователями непосредственно инвестор. Министерство в этот процесс не вмешивается, лишь следит за его соответствием закону.

Как заявил глава омского Минсельхозпрода, проект строительства птицефабрики в Калачинском районе обязательно будет реализован, ведь его срыв может обернуться дефицитом куриного мяса в регионе. Кроме того, Николай Дрофа напомнил, что фабрика – это не только дополнительные объемы мяса, но и 1,5 тыс. новых рабочих мест, и это будет весомым вкладом в социально-экономическую стабильность всего муниципального района.