Омск-Информ
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·Образование

Поставит дрон московская компания.
Омский авиационный колледж имени Жуковского заключил контракт на поставку беспилотника с единственным участником аукциона московской компанией «Валькирия». По данным портала госзакупок, дрон обойдется учебному заведению в 7,6 млн рублей.
По условиям контракта, который опубликовали сегодня, дрон должен летать со скоростью 36 км/ч. Время в полете должно достигать 159 минут. Летательный аппарат также должен иметь камеру и парашют.
На этом дроне планируется обучать студентов по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».
·Образование

Поставит дрон московская компания.
Омский авиационный колледж имени Жуковского заключил контракт на поставку беспилотника с единственным участником аукциона московской компанией «Валькирия». По данным портала госзакупок, дрон обойдется учебному заведению в 7,6 млн рублей.
По условиям контракта, который опубликовали сегодня, дрон должен летать со скоростью 36 км/ч. Время в полете должно достигать 159 минут. Летательный аппарат также должен иметь камеру и парашют.
На этом дроне планируется обучать студентов по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».