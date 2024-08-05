Участие в одном из крупнейших соревнований Сибири – часть корпоративной программы по развитию спорта и продвижению концепции ЗОЖ среди сотрудников компании.

«Газпромнефть – смазочные материалы» присоединилась к одному из самых крупных спортивных событий России. В 2024 году забег прошел в статусе Кубка России по марафону. Участие в Сибирском марафоне – часть корпоративной программы по развитию спорта и продвижению ЗОЖ среди сотрудников компании.

– Сегодня спорт – один из значимых факторов, влияющих на повышение качества жизни. Сотрудники нашей компании регулярно принимают участие в массовых спортивных соревнованиях, активно проявляют себя в корпоративных турнирах и чемпионатах. Мы с радостью поддерживаем каждого, кто хочет стать частью этого движения, – отметил генеральный директор предприятия Анатолий Скоромец.

Сотрудники Омского завода смазочных материалов стартовали на каждой из трех дистанций марафона, включая классическую на 42,2 км. Это еще один масштабный легкоатлетический забег в активе спортсменов компании. Ежегодно они принимают участие во всех ключевых марафонских соревнованиях России, в том числе «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, Московский полумарафон, полумарафон «Беги, герой!» в Нижнем Новгороде, а также соревнования в Подмосковье, Сочи и Казани. Также активно развивается корпоративный спорт, проводятся собственные турниры и создаются широкие возможности для занятий спортом на всех площадках компании.