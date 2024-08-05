Омск-Информ
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·Общество

Делать это мешали тучи, но некоторым все-таки удалось сфотографировать редкое явление.
Минувшей ночью жители Омской области наблюдали полярные сияния. Как сообщили в «Омском планетарии», этому способствовала магнитная буря класса G3.
Снимком сияния поделилась жительница Знаменского района Евгения Наумова. Однако некоторым, например жителям Муромцевского района, наблюдать сияние помешали тучи.
·Общество

Делать это мешали тучи, но некоторым все-таки удалось сфотографировать редкое явление.
Минувшей ночью жители Омской области наблюдали полярные сияния. Как сообщили в «Омском планетарии», этому способствовала магнитная буря класса G3.
Снимком сияния поделилась жительница Знаменского района Евгения Наумова. Однако некоторым, например жителям Муромцевского района, наблюдать сияние помешали тучи.