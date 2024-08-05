Омск-Информ
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·Общество

Вместо «Новокировского кладбища» конечной остановкой будет «Поселок Магистральный».
С сегодняшнего дня омские власти изменили автобусный маршрут № 17. По просьбам омичей его продлили до остановки «Поселок Магистральный». Транспорт больше не будет заезжать к Ново-Кировскому кладбищу.
Напомним, маршрут № 17 обслуживают 13 автобусов среднего класса. В будние дни они выполняют 123 рейса, в выходные и праздники – 78 рейсов.
·Общество

Вместо «Новокировского кладбища» конечной остановкой будет «Поселок Магистральный».
С сегодняшнего дня омские власти изменили автобусный маршрут № 17. По просьбам омичей его продлили до остановки «Поселок Магистральный». Транспорт больше не будет заезжать к Ново-Кировскому кладбищу.
Напомним, маршрут № 17 обслуживают 13 автобусов среднего класса. В будние дни они выполняют 123 рейса, в выходные и праздники – 78 рейсов.