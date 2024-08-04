Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Оно продлится ровно неделю в 77 многоэтажках.
В понедельник, 5 августа, профилактическое отключение горячей воды произойдет в Советском округе. Оно продлится до 12 августа.
По данным «Омск РТС», воду отключат в 77 домах. Без воды останутся жители микрорайонов Захламино, Лукьяновка, а также улиц Пригородная, Попова, Забайкальская.
Отметим, что в этих домах уже отключали горячую воду с 5 по 10 июня.
·Общество

Оно продлится ровно неделю в 77 многоэтажках.
В понедельник, 5 августа, профилактическое отключение горячей воды произойдет в Советском округе. Оно продлится до 12 августа.
По данным «Омск РТС», воду отключат в 77 домах. Без воды останутся жители микрорайонов Захламино, Лукьяновка, а также улиц Пригородная, Попова, Забайкальская.
Отметим, что в этих домах уже отключали горячую воду с 5 по 10 июня.