Омск-Информ
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·Общество

С ограничениями столкнутся жители Октябрьского округа.
На четверг, 8 августа, омский водоканал запланировал ремонт водопровода. В связи с этим с 09:00 до 18:00 воду отключат в домах по адресам:
  • Харьковская, 9, 11, 11/1, 11/2, 17, 19, 19/1, 19/2;
  • Кирова, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 14/1, 14/2, 18, 18/1, 18/2;
  • Свободы, 45, 54.
Машину с питьевой водой поставят по адресу: Свободы, 54.
·Общество

С ограничениями столкнутся жители Октябрьского округа.
На четверг, 8 августа, омский водоканал запланировал ремонт водопровода. В связи с этим с 09:00 до 18:00 воду отключат в домах по адресам:
  • Харьковская, 9, 11, 11/1, 11/2, 17, 19, 19/1, 19/2;
  • Кирова, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 14/1, 14/2, 18, 18/1, 18/2;
  • Свободы, 45, 54.
Машину с питьевой водой поставят по адресу: Свободы, 54.