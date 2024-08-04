Омск-Информ
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·Общество

Она продлится всего несколько часов.
Сегодня в Омске снова наблюдается магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, с 06:00 до 09:00 она будет уровня G2 (средняя буря). К 12:00 возмущение магнитосферы понизится до уровня G1 (слабая буря).
Ранее сообщалось, что погода сегодня в Омске ожидается теплая. Днем возможен небольшой дождь, местами гроза и ветер порывами до 13–18 м/с.
·Общество

Она продлится всего несколько часов.
Сегодня в Омске снова наблюдается магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, с 06:00 до 09:00 она будет уровня G2 (средняя буря). К 12:00 возмущение магнитосферы понизится до уровня G1 (слабая буря).
Ранее сообщалось, что погода сегодня в Омске ожидается теплая. Днем возможен небольшой дождь, местами гроза и ветер порывами до 13–18 м/с.