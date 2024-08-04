Омск-Информ
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·Общество

Летнее тепло останется в регионе.

Специалисты Гидрометцентра дали прогноз на воскресенье, 4 августа. По их данным, в Омской области сохранится комфортная летняя погода.

Так, ночью в регионе до +11…+16 градусов, днем - +23…+28 градусов.  

Вероятны осадки. Ожидается ночью небольшой дождь, а днем – небольшой дождь. Днем местами гроза и ветер порывами до 13-18 м/с.

В понедельник характер погоды не изменится.

·Общество

Летнее тепло останется в регионе.

Специалисты Гидрометцентра дали прогноз на воскресенье, 4 августа. По их данным, в Омской области сохранится комфортная летняя погода.

Так, ночью в регионе до +11…+16 градусов, днем - +23…+28 градусов.  

Вероятны осадки. Ожидается ночью небольшой дождь, а днем – небольшой дождь. Днем местами гроза и ветер порывами до 13-18 м/с.

В понедельник характер погоды не изменится.