Омск-Информ
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·Культура/Афиша

10-метровый пирог изготовили прямо на Любинском проспекте.

Сегодня, 3 августа, на День города, омская ассоциация кулинаров под руководством бренд-шефа ресторана «Осип Терлеев» Олега Мамонтова, как и анонсировалось,украсила 10-метровый пирог в форме ракеты «Ангара» надписью  «Омск, ты просто космос!». Начинкой стал конфитюр из брусники и малины.

Каждому желающему достался кусочек за 50 рублей, которые пойдут на благотворительность, для воспитанников детских домов Омской области. Правда, внешний вид у изделия получился не самый презентабельный. Но очевидцы, отведавшие кусочек, утверждают, что все очень вкусно. Пирог расхватали за полчаса. 

·Культура/Афиша

10-метровый пирог изготовили прямо на Любинском проспекте.

Сегодня, 3 августа, на День города, омская ассоциация кулинаров под руководством бренд-шефа ресторана «Осип Терлеев» Олега Мамонтова, как и анонсировалось,украсила 10-метровый пирог в форме ракеты «Ангара» надписью  «Омск, ты просто космос!». Начинкой стал конфитюр из брусники и малины.

Каждому желающему достался кусочек за 50 рублей, которые пойдут на благотворительность, для воспитанников детских домов Омской области. Правда, внешний вид у изделия получился не самый презентабельный. Но очевидцы, отведавшие кусочек, утверждают, что все очень вкусно. Пирог расхватали за полчаса. 