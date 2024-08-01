Эти деньги направят на благотворительность.

В мэрии рассказали подробнее о 10-метровом пироге с изображением ракеты «Ангара-А5», который приготовит омская ассоциация кулинаров во время празднования Дня города. Его приготовят на глазах гостей праздника, а начинкой послужат сибирские ягоды.

Чтобы попробовать пирог, нужно прийти в субботу, 3 августа, с 15:00 до 16:30 на улицу Ленина. Кусок пирога обойдется в 50 рублей. Вырученные средства направят на благотворительность.

Отметим, что «Кулинарный Любинский» начнется на Ленина в 14:00. В это время рестораны проведут тематические фестивали еды, например, фестиваль плова и шашлыка. Желающие омичи смогут внести свой вклад в кулинарную историю Омска, поделившись рецептами блюд семейной кухни, записав их в специальную кулинарную книгу города.