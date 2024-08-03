В центре города развернулись десятки локаций, где можно помочь фронту, поесть шашлыков, принять участие в мастер-классах и просто прогуляться по городу.

Сегодня, 3 августа, в Омске активно празднуется 308-летний День города. Гостям предлагается 60 различных программ. «Омск-информ» выбрал самые интересные из них и узнал, как проходит событие августа № 1.

Итак, одновременно с 35-м Сибирским международным марафоном прошел фестиваль сапов. Восьмикилометровая дистанция пролегла по Иртышу. Участники крайне эффектного действа стартовали у Речпорта, финишировали в акватории у «Зеленого острова», в районе улицы Кемеровской.

Сразу после марафона в сквере имени Алтунина развернулась площадка территория ЭТНО «Мы наследники крепких традиций». Здесь можно узнать о семейных традициях и обычаях народов региона, принять участие в национальных играх и мастер-классах, попробовать настоящий армянский кофе и традиционные сладости, примерить народные костюмы.

На смотровой площадке и набережной реки Оми за Аллеей олимпийских чемпионов появилась возможность поучаствовать в фестивале киберспорта.

А в сквере рядом с Драмтеатром развернулась патриотическая экспозиция. В течение дня омичи могут помочь фронту: изготовить окопные свечи, создать талисманы для солдат, написать им письма со словами поддержки, которые в дальнейшем будут переданы бойцам, участвующим в специальной военной операции. Кроме того, на площадке работает выставка трофейных (сбитых квадрокоптеров). А сотрудники пограничного управления ФСБ России по Омской области показали работу оптико-электронного тренажера и технические средства пограничного контроля.

На Чокана Валиханова до 18 часов проработает «АРТ Река». Омские муниципальные библиотеки предлагают омичам сразиться в интеллектуальной схватке на фестивале настольных игр: шахматы, крокодил, Го и еще более 50 разных игр.

На всем протяжении улицы омские художники и мастера приглашают оценить их творчество и приобрести картины, изделия гончарного творчества, сувениры и многое другое на память.

Рядом с выставкой «Флора», по адресу ул. П. Некрасова, 1а, на огороженной парковке возле бывшей ТЭЦ-1 вплоть до 6 августа, с 9 до 20 часов, можно приобрести товары для дома, дачи и огорода: семена и саженцы растений, горшечные и декоративные культуры и другое.

Тем временем ассоциация омских кулинаров и рестораны города предлагают омичам продегустировать лучшие блюда. Вкусный Любинский будет работать до 22:00

Кроме того, открылся фестиваль по силовому экстриму «Сила Сибири», а на Любинском проспекте испекли пирог в виде ракеты «Ангара».

При этом гости Дня города голодными не останутся. На ключевых локациях в центре Омска работают 300 торговых точек. Омичи могут подкрепиться шашлыками, пловом, хот-догами, выпечкой, сладкой ватой, горячей кукурузой, мороженым, кофе, газированными напитками. Также в праздничных локациях работают биотуалеты. День города продолжается.