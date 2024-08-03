Торжества продлятся все выходные. Для омичей выступят Виталий Гогунский и группа «PIZZA».

Мэрия Омска обнародовала уточненную программу празднования Дня города. Мероприятия распланированы на 3 и 4 августа. Запланированы две концертные площадки: в Омской крепости и на Соборной площади.

3 августа

12:00-18:00, Сквер им. А.Т. Алтунина - Фестиваль национальных культур «Мы наследники крепких традиций». В течение дня на сцене выступят коллективы национальных культурных центров, будут работать интерактивно-выставочные площадки, на которых пройдут мастер-классы, народные игры и конкурсы, организованы тематические фотозоны.

14:00, Площадь Победы - Самый сильный человек города Омска 2024 года. Сильнейшие атлеты России и зарубежных стран вновь продемонстрируют возможности человеческого тела в силовом многоборье с использованием штанг, бревен, металлических блоков, камней и автомобилей.

В 14:00 в Омской крепости стартует концертная программа. Предполагается работа фотозон и интерактивных площадок, шоу барабанщиков, фаер-шоу театра огня и света «Гало».

В 20:30 на сцене появится популярная российская группа родом из Омска «5УТРА».

14:00-15:00, в Омской крепости историческая программа «Град Петров». История Омска в XVII-XIX веках: как крепость городом стала. Историческая реконструкция: большая битва между русскими и джунгарами. В основу сюжета лягут события, которые предшествовали основанию Омской крепости.

Вечером на Соборной площади состоится Большая концертная программа, посвященная 308-летию со дня основания Омска:

18:00 – концертная программа «РИТМЫ ГОРОДА».

18:35 – выступление группы «Супер Good».

19:10 – выступление группы «Tequila Band».

19:40 – выступление Виталия Гогунского.

20:30 – церемония награждения победителей Сибирского международного марафона.

21:00 – поздравление мэра Омска Сергея Шелеста.

21:15 – выступление группы «PIZZA».

3,4 августа

12:00, Парк Победы - Щит Сибири. Устроение земли Сибирской - Фестиваль исторической реконструкции. В формате «живой истории» гостям фестиваля представят эпоху античности, раннее и развитое средневековье, период освоения Сибири в 17 веке и период Великой Отечественной войны.

4 августа

14:00-18:00, Омская крепость, - Град Петров. История Омска в XVII-XIX веках: как крепость городом стала - Интерактивный квест по площадкам: каждый гость сможет принять участие в зрелищных мастер-классах и узнать историю своих предков, освоить различное военное искусство, попробовать знаменитую петровскую кашу.

2-6 августа

Выставочный сквер, Воскресенский сквер - Выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора». Гостей ожидают 40 композиций, посвященных теме семьи, из более 1 млн цветов, в том числе многолетников. Экспозицию можно посмотреть здесь.

Всего для омичей и гостей города подготовлено более 60 мероприятий.