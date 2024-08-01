Московская компания собирается начать строительство уже в следующем году.

В Омске собираются построить новый жилой комплекс. Он появится на первой береговой линии Иртыша рядом с СибАДИ и ОмГТУ на земельном участке площадью 6,7 га. Московская компания GloraX хочет возвести там 150 тыс квадратных метров жилья. На реализацию проекта собираются потратить 18 млрд рублей.

На участке появятся дома переменной этажности, их высота составит от 6 до 20 этажей. Дома хотят построить с закрытыми внутренними дворами. Для жителей установят детские площадки, сделают велодорожки и выход к набережной Иртыша. Этот участок у реки компания собирается реконструировать сама.

Компания утверждает, что построит детсад на 200 мест и частично профинансирует реконструкцию или строительство новой школы. Также проект предусматривает фитнес-центр с бассейном, а для водителей – подземную и многоуровневую наземную парковку. Строительство начнется в сентябре 2025 года.