Омск-Информ
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·Общество

Он располагается на улице Герцена.
В среду, 31 июля, омские власти объявили аукцион на ремонт подземного перехода на улице Герцена около остановки «Завод им. Куйбышева». Начальная стоимость контракта превышает 7 млн рублей.
Отремонтировать планируется только один из выходов перехода, который обращен к зданию по адресу Герцена, 48. Подрядчику предстоит усилить лестничные сходы, облицевать гранитными плитами стены и парапеты, поставить металлические ограждения с поручнями из стали, а на ступени установить противоскользящие коврики.
Заявки принимают до 8 августа. Итоги конкурса планируется подвести 12 августа. Ремонт подрядчику придется успеть провести до 1 ноября.
Ранее в Омске начали ремонтировать переходы у КДЦ «Маяковский» и у музыкального театра.
·Общество

Он располагается на улице Герцена.
В среду, 31 июля, омские власти объявили аукцион на ремонт подземного перехода на улице Герцена около остановки «Завод им. Куйбышева». Начальная стоимость контракта превышает 7 млн рублей.
Отремонтировать планируется только один из выходов перехода, который обращен к зданию по адресу Герцена, 48. Подрядчику предстоит усилить лестничные сходы, облицевать гранитными плитами стены и парапеты, поставить металлические ограждения с поручнями из стали, а на ступени установить противоскользящие коврики.
Заявки принимают до 8 августа. Итоги конкурса планируется подвести 12 августа. Ремонт подрядчику придется успеть провести до 1 ноября.
Ранее в Омске начали ремонтировать переходы у КДЦ «Маяковский» и у музыкального театра.