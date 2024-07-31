Омск-Информ
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·Происшествия

Этими веществами дышали жители Октябрьского и Ленинского округов.
Вчера, 30 июля, в Омске снова произошли превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. В Ленинском округе зафиксировали 1,2 ПДК сероводорода, в Октябрьском – 3 ПДК формальдегида. Уровень загрязнения воздуха оценили как повышенный.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, с 00:00 до 10:00 завтра ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов первой степени опасности. В связи с этим уровень загрязнения воздуха с утра вновь будет также повышенным.
Отметим, что выбросы сероводорода также наблюдались в Омске 24 и 29 июля.
·Происшествия

Этими веществами дышали жители Октябрьского и Ленинского округов.
Вчера, 30 июля, в Омске снова произошли превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. В Ленинском округе зафиксировали 1,2 ПДК сероводорода, в Октябрьском – 3 ПДК формальдегида. Уровень загрязнения воздуха оценили как повышенный.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, с 00:00 до 10:00 завтра ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов первой степени опасности. В связи с этим уровень загрязнения воздуха с утра вновь будет также повышенным.
Отметим, что выбросы сероводорода также наблюдались в Омске 24 и 29 июля.