Жители Октябрьского округа дышали сероводородом.

В понедельник, 29 июля, в Омске снова был повышенный уровень загрязнения воздуха. По данным Обь-Иртышского УГМС, концентрация серводорода в Октябрьском округе в 1,6 раза превысила предельно-допустимую.

Отметим, что в других округах города выбросов не наблюдалось. В ближайшие дни уровень загрязнения поздуха, по прогнозу синоптиков, ожидается пониженным.

Отметим, что выбросы сероводорода наблюдались в Омске также в прошлую среду, 24 июля. Вещество выявили в воздухе Ленинского округа.