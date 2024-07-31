Авария, в которой пострадала женщина, произошла зимой.

Прокуратура направила в суд уголовное дело 31-летнего водителя скорой медицинской помощи. Его обвиняют в нарушении ПДД, что привело к аварии, в которой медсестра получила тяжелые травмы.

По версии следствия, вечером 4 февраля водитель скорой выехал на пересечение 7-й Северной и Орджоникидзе на красный сигнал и врезался в «Ладу Гранту». От удара скорая помощь опрокинулась на полосу встречного движения, где столкнулась еще с двумя автомобилями.

В аварии пострадала 38-летняя медсестра Нижнеомской ЦРБ. Ранее также сообщалось , что медики перевозили в городскую больницу шестимесячного младенца в тяжелом состоянии. Он не пострадал.

Свою вину водитель признал полностью. Уголовное дело рассмотрит Первомайский районный суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.