Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенок не получил травм, пострадала только ехавшая вместе с ним девушка-медик.
Скорая помощь, которая опрокинулась вчера в районе пересечения улиц Орджоникидзе и 7-й Северной, везла из Нижнеомской ЦРБ в Омск шестимесячного младенца, который находился в тяжелом состоянии.
Как сообщает портал Om1.ru, младенец в аварии не пострадал. Его закрыла собой девушка-медик. Она получила травму головы и перелом нескольких ребер. Сейчас девушка находится в БСПМ № 1.
Напомним, авария произошла вчера вечером. По предварительным данным, в скорую, которая ехала с сиреной и мигалками, врезался водитель «Лады-Гранты». От удара автомобиль медиков опрокинулся и столкнулся с двумя другими машинами марок Mazda и BMW, которые стояли на перекрестке.
Пострадали также дети, 5 и 7 лет, ехавшие в автомобиле Mazda. Однако их травмы легче, чем у медика.
·Происшествия

Ребенок не получил травм, пострадала только ехавшая вместе с ним девушка-медик.
Скорая помощь, которая опрокинулась вчера в районе пересечения улиц Орджоникидзе и 7-й Северной, везла из Нижнеомской ЦРБ в Омск шестимесячного младенца, который находился в тяжелом состоянии.
Как сообщает портал Om1.ru, младенец в аварии не пострадал. Его закрыла собой девушка-медик. Она получила травму головы и перелом нескольких ребер. Сейчас девушка находится в БСПМ № 1.
Напомним, авария произошла вчера вечером. По предварительным данным, в скорую, которая ехала с сиреной и мигалками, врезался водитель «Лады-Гранты». От удара автомобиль медиков опрокинулся и столкнулся с двумя другими машинами марок Mazda и BMW, которые стояли на перекрестке.
Пострадали также дети, 5 и 7 лет, ехавшие в автомобиле Mazda. Однако их травмы легче, чем у медика.