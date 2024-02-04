После столкновения с «Ладой» машину медиков отбросило в два других автомобиля.

После столкновения с «Ладой» машину медиков отбросило в два других автомобиля.

Сегодня около 17:40 на улице Орджоникидзе в районе пересечения с 7-й Северной произошла авария. По предварительным данным ГИБДД, 35-летний водитель «Лады-Гранты» врезался в автомобиль скорой медицинской помощи. От удара скорая опрокинулась и столкнулась с автомобилями Mazda и BMW, которые стояли на перекрестке.

– В момент ДТП автомобиль скорой медицинской помощи двигался с включенными звуковой и световой сигнализацией, – отметили в ГИБДД.

В аварии пострадали пассажиры автомобиля Mazda, 7 и 5 лет, а также 37-летняя пассажирка скорой помощи. В причинах и обстоятельствах аварии разбираются полицейские.