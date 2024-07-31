За полгода в регионе уже построили больше половины домов, запланированных на год.

В этом году в Омской области построили и ввели в эксплуатацию более 441 тысячи кв. м жилья. На многоквартирные дома приходится 66 тыс. кв. м, на частные дома – более 375 тыс. кв. м.

По данным регионального министерства строительства, в Омской области сохраняется тенденция на увеличение количества индивидуального строительства. Его объем по сравнению с 2023 годом вырос на 144,4 %. Лидерами по строительству домов стали Омский, Любинский, Азовский, Исилькульский и Калачинский районы.

В многоэтажках за полгода ввели в эксплуатацию 3 664 квартиры. Из них 2 159 квартир – в Омске, 1 505 – в районах.

В этом году регион должен обеспечить жителей не менее чем 700 тысячами кв. м новых квартир и домов. Отметим, что сейчас в Омске строят микрорайоны Новый Амур, Кварталы Драверта, жилой комплекс «Зеленая река» и микрорайон Снегири. В трех жилых комплексах дома введут в эксплуатацию уже в этом году.