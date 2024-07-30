Чтобы изменить возраст города, нужно привлечь к находкам археологов большой круг специалистов.

Известный омский археолог, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Сергей Татауров рассказал, «светит» ли Омску изменение возраста города. Накануне стало известно об археологических находках в устье Оми на правом берегу реки, которые позволяют предположить, что Омск начали строить в 1628 году. То есть уже через четыре года город может отметить свое 400-летие.

По словам эксперта, подобные прецеденты уже были. К примеру, Казань в 2005 году отмечала свое тысячелетие, хотя долгое время считалось, что она моложе на сто пятьдесят лет.

– В Казани благодаря археологическим раскопкам и письменным источникам удалось установить, что городу 1000 лет, а не 850, как считалось долгое время. Там было много споров, но казанцы уже в 2005 году праздновали тысячелетие города, – цитирует Сергея Татаурова портал «Омск Здесь». – Там к изучению находок, имеющих отношение к возрасту Казани, были привлечены специалисты из 20 городов России и из 22 стран мира. Были и другие случаи. Наша задача представить найденное общественности. Ученым, археологам и историкам в этом вопросе есть над чем работать. У администрации свои задачи и полномочия.

Успеют ли все заинтересованные стороны слаженно провести работу и официально утвердить новую дату основания Омска – большой вопрос. К трехсотлетию города, как известно, готовились почти десять лет.