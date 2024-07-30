Омск-Информ
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·Политика

Он продержался на посту около пяти месяцев.
Вчера, 29 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя главы регионального министра энергетики и ЖКХ Егора Гришаева. Как сообщается в опубликованном сегодня документе, уволили чиновника по его собственной инициативе.
Напомним, Гришаев стал замминистра в феврале этого года. Он курировал тепло- и водоснабжение, газификацию, энергетику, а также подготовку к зиме.
·Политика

Он продержался на посту около пяти месяцев.
Вчера, 29 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя главы регионального министра энергетики и ЖКХ Егора Гришаева. Как сообщается в опубликованном сегодня документе, уволили чиновника по его собственной инициативе.
Напомним, Гришаев стал замминистра в феврале этого года. Он курировал тепло- и водоснабжение, газификацию, энергетику, а также подготовку к зиме.