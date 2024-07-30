Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Чиновникам удалось сэкономить на торгах 1,3 млн.
В Омске определили подрядчика для сноса трех аварийных домов по адресам: Октябрьская, 3; 27-я Линия, 17; Урожайная, 36. Три контракта заключили с предпринимательницей Ингой Шульпиной, руководительницей «Феникс-Агро», специализирующейся на оптовой торговле зерном.
Снести дома планируется до 28 августа. За это предпринимательнице заплатят 2,68 млн рублей, на 1,3 млн меньше начальной цены.
Отметим, что омичка уже получала подряды на снос аварийных зданий в Омске.
·Экономика/Бизнес

Чиновникам удалось сэкономить на торгах 1,3 млн.
В Омске определили подрядчика для сноса трех аварийных домов по адресам: Октябрьская, 3; 27-я Линия, 17; Урожайная, 36. Три контракта заключили с предпринимательницей Ингой Шульпиной, руководительницей «Феникс-Агро», специализирующейся на оптовой торговле зерном.
Снести дома планируется до 28 августа. За это предпринимательнице заплатят 2,68 млн рублей, на 1,3 млн меньше начальной цены.
Отметим, что омичка уже получала подряды на снос аварийных зданий в Омске.