Омск-Информ
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·Общество

Два здания располагаются в Центральном округе, еще одно – в Ленинском.
Вчера омские чиновники объявили аукционы на снос трех аварийных домов. По данным «Госзакупок», власти готовы заключить три контракта в общей сложности почти на 4 млн рублей.
Дома под снос:
  • Урожайная, 36 – одноэтажный деревянный дом 1948 года постройки в Ленинском округе;
  • 27-я Линия, 17 – одноэтажный кирпичный дом 1952 года в Центральном округе;
  • Октябрьская, 3 – двухэтажный деревянный дом 1930 года в Центральном округе.
На снос первого дома из бюджета выделили 796,5 тыс. рублей, на снос второго – 1,24 млн рублей, на снос третьего – 1,95 млн рублей. Принимать заявки от предпринимателей будут до 22 июля. Выбрать подрядчика планируется 24 июля.
·Общество

Два здания располагаются в Центральном округе, еще одно – в Ленинском.
Вчера омские чиновники объявили аукционы на снос трех аварийных домов. По данным «Госзакупок», власти готовы заключить три контракта в общей сложности почти на 4 млн рублей.
Дома под снос:
  • Урожайная, 36 – одноэтажный деревянный дом 1948 года постройки в Ленинском округе;
  • 27-я Линия, 17 – одноэтажный кирпичный дом 1952 года в Центральном округе;
  • Октябрьская, 3 – двухэтажный деревянный дом 1930 года в Центральном округе.
На снос первого дома из бюджета выделили 796,5 тыс. рублей, на снос второго – 1,24 млн рублей, на снос третьего – 1,95 млн рублей. Принимать заявки от предпринимателей будут до 22 июля. Выбрать подрядчика планируется 24 июля.