Туда будут ходить автобусы «Омскоблавтотранса».
С 1 августа «Омскоблавтотранс» начнет осуществлять перевозки еще по пяти маршрутам с регулируемым тарифом. Автобусы марки «Газель Next» от автвокзала будут ходить из Омска в Лузино, Марьяновку, Павлоградку, Шербакуль и Исилькуль.
№ 128 Омск – Лузино
Время отправления: 05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 10:30, 12:45, 14:45, 15:30, 17:00, 18:30. Отправление из Лузино: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 13:45, 15:45, 16:30, 18:00.
Время в пути: 55 минут.
Стоимость проезда: 74 рублей.
№ 316 Омск – Марьяновка
Время отправления: 10:30. Отправление из Марьяновки: 13:30;
Время в пути: 1 час 30 минут.
Стоимость проезда: 108 рублей.
№ 1010 Омск – Павлоградка
Время отправления: 08:50. Отправление из Павлоградки: 11:50.
Время в пути: 1 час 30 минут.
Стоимость проезда: 200 рублей.
№ 1301 Исилькуль – Омск
Время отправления: 10:30. Отправление из Исилькуля: 15:30.
Время в пути: 2 часа 50 минут.
Стоимость проезда: 290 рублей.
№ 1320 Омск – Шербакуль
Время отправления: 15:30. Отправление из Шербакуля: 18:30.
Время в пути: 2 часа 30 минут.
Стоимость проезда: 192 рублей.