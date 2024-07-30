Его лишили свободы на 2 года 9 месяцев.

Советский районный суд признал 20-летнего омича виновным в массовой рассылке ложных сообщений о минировании. Как сообщает Следственный комитет, за три месяца он сделал это более 200 раз.

С марта по май 2021 года парень, используя ноутбук и мобильный телефон, рассылал заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах на адреса органов власти и объектов социальной инфраструктуры 37 российских регионов. В мае 2021 года он также осуществил массовую рассылку на адреса органов государственной власти и объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Республики Беларусь.

– По всем сообщениям в целях недопущения совершения террористических актов сотрудниками спецслужб проводился весь комплекс соответствующих мероприятий на местах происшествий, взрывные устройства и взрывчатые вещества обнаружены не были, – сообщили в ведомстве.

В 2023 году Советский суд уже отправил парня на 2,5 года в колонию общего режима. Вчера лжеминеру добавили еще 3 месяца за сообщения, отправленные в Беларусь. По совокупности приговоров парню придется провести в колонии 2 года 9 месяцев.