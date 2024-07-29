Омск-Информ
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·Общество

На этих выходных в городе будет идти дождь с грозой.

На этих выходных, 3 и 4 августа, в Омске пройдет празднование Дня города. Омичей ждет потепление.

Согласно сервису прогноза погоды Ventusky, 3 августа ночью температура воздуха составит +18…+21 градус. Днем будет жарко – до +25 градусов. С ночи до обеда в городе ожидаются грозы и ливень, к вечеру станет лучше, но дождливая погода сохранится.

В воскресенье, 4 августа, ночная температура в Омске составит +16…+19 градусов. Днем воздух прогреется до +22…+24 градусов. К вечеру ожидается дождь.

·Общество

На этих выходных в городе будет идти дождь с грозой.

На этих выходных, 3 и 4 августа, в Омске пройдет празднование Дня города. Омичей ждет потепление.

Согласно сервису прогноза погоды Ventusky, 3 августа ночью температура воздуха составит +18…+21 градус. Днем будет жарко – до +25 градусов. С ночи до обеда в городе ожидаются грозы и ливень, к вечеру станет лучше, но дождливая погода сохранится.

В воскресенье, 4 августа, ночная температура в Омске составит +16…+19 градусов. Днем воздух прогреется до +22…+24 градусов. К вечеру ожидается дождь.