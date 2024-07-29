Предпринимательница выпускала питьевую воду в бутылках, и на этикетках был изображен Драмтеатр. Согласия на это он не давал.

Омский драмтеатр отсудил 200 тыс. рублей у предпринимательницы, которая незаконно использовала изображение здания учреждения на своей продукции. Женщина выпускала питьевую бутилированную воду под личным брендом, а на этикетку был помещен Драмтеатр. Его изображение зарегистрировано в Патентном ведомстве РФ, все права принадлежат учреждению культуры.

– Тем самым женщина нарушила исключительные права учреждения – правообладателя, поскольку интеллектуальная собственность на изображение театра юридически закреплена за БУК «Омский государственный академический театр драмы», а товарный знак используется без разрешения правообладателя, – сообщили в службе судебных приставов.

Руководство театра предлагало предпринимательнице заключить договор и законно использовать защищенное изображение, но отказалась. Тогда учреждение подало иск в арбитражный суд. Он встал на сторону театра. Предпринимательнице запретили использовать товарные знаки с изображением Драмтеатра, за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства она должна выплатить учреждению 200 тыс. рублей.

На сегодняшний день суд завершен, предпринимательница выплатила всю задолженность.