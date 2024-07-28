Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Их предлагают предпринимателям на 8 лет.
Омский академический театр драмы объявил аукцион на аренду четырех помещения общей площадью 46,6 кв. м на первом этаже. Там предлагается разместить офисы или заведение общественного питания.
Договор аренды рассчитан на 8 лет. Начальная цена – 23,9 тыс. рублей в месяц. Арендатор также должен будет заплатить задаток – 46,4 тыс. рублей.
Заявки от предпринимателей будут принимать до 16 августа. Победителя определят 20 августа.
·Экономика/Бизнес

Их предлагают предпринимателям на 8 лет.
Омский академический театр драмы объявил аукцион на аренду четырех помещения общей площадью 46,6 кв. м на первом этаже. Там предлагается разместить офисы или заведение общественного питания.
Договор аренды рассчитан на 8 лет. Начальная цена – 23,9 тыс. рублей в месяц. Арендатор также должен будет заплатить задаток – 46,4 тыс. рублей.
Заявки от предпринимателей будут принимать до 16 августа. Победителя определят 20 августа.