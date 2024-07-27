Промышленные локации, чистое поле и водоем – эффектные места для проведения торжества.

Ивент-продюсер Анастасия Левитина назвала список необычных мест для проведения свадьбы. В топе – промышленные объекты, в том числе заброшенные, поле и водоем. Как отметила эксперт в комментарии изданию Lenta.ru, различные ангары, склады и «заброшки» хороши для создания уникального декора за счет грубых стен, высоких потолков и открытого пространства.

По словам Левитиной, ангары и склады можно трансформировать в стильную локацию и обыграть в ней любую концепцию, добавив элементы декора, освещения и цветочные композиции.

Свадебный банкет в поле тоже дает реализовать самые смелые задумки – от простого шатра до полноценной конструкции с удобствами. Но важно помнить о погоде.

Что касается свадьбы на воде, то здесь другое ограничение – понтон, на котором будет проводиться мероприятие, способен вместить не более 30 гостей.

Из других необычных мест для проведения свадьбы эксперт назвала исторический замок, музей и театр.