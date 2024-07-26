Горожанам придется потерпеть неудобства в воскресенье, с 10 до 12 часов.

В воскресенье, 28 июля, из-за крестного хода, посвященного Дню Крещения Руси и памяти ее равноапостольного Крестителя – святого князя Владимира, перекроют часть центра Омска. Из-за этого скорректируется движение транспорта по шести автобусным маршрутам. Изменения произойдут на время проведения действа, с 10 до 12 часов.

– по маршруту № 25 – с улицы Гагарина по Комсомольскому мосту с левым поворотом на улицу Думскую. С правым поворотом на улицу Пушкина, с правым поворотом на улицу Лермонтова, с правым поворотом на проспект Карла Маркса, по Комсомольскому мосту, по улицам Гагарина и Интернациональной с осуществлением остановки автобусов на остановке «Дом туриста» и «Госпиталь», далее – по утвержденной схеме;

– по маршруту № 28 с моста имени 60-летия Победы по улицам Фрунзе с осуществлением остановки автобусов на ООТ «Ул. Тарская», с правым поворотом на улицу Герцена, с правым поворотом на улицу Интернациональную, далее – по утвержденной схеме, посадка пассажиров будет осуществляться на остановку «Ул. Фрунзе»;

– по маршруту № 34 с улицы Герцена с левым поворотом на улицу Фрунзе автобусы будут останавливаться на остановке «Флагман», с правым поворотом на улицу Гусарова, с правым поворотом на улицу Герцена, далее – по утвержденной схеме. Сесть на этот маршрут получится на остановке «Флагман» по улице Герцена;

– по маршруту № 62 до остановки «КДЦ «Маяковский» с осуществлением разворота под мостом имени 60-летия Победы и остановки на ООТ «Библиотека им. Пушкина», далее – по улицам Интернациональной, Гагарина;

– по маршруту № 73 с улицы Красный Путь по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса и далее по утвержденной схеме, в обратном направлении – без изменения схемы движения;

– по маршруту № 94 с моста имени 60-летия Победы по улице Фрунзе с осуществлением остановки автобусов на остановке «Ул. Тарская», с левым поворотом на улицу Герцена, далее – по утвержденной схеме маршрута, в обратном направлении – без изменения схемы маршрута.

Пассажиров просят планировать свои поездки заранее.