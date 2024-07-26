Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Улицу Ленина перекроют на два часа. Пути объезда предусмотрены.

В это воскресенье, 28 июля, в центре Омска пройдет крестный ход, посвященный Дню Крещения Руси и памяти ее равноапостольного Крестителя – святого князя Владимира. Для проведения масштабного мероприятия, на котором ожидается большое количество людей, перекроют движение транспорта.

– С 10 до 12 часов будет прекращено движение транспорта по улице Ленина на участке от улицы Интернациональной до улицы Короленко, включая Соборную площадь и площадь Победы. С 8 до 12 часов на указанном участке будет запрещена парковка автотранспорта, – сообщили в департаменте общественной безопасности мэрии.

Объехать место проведения крестного хода можно будет по улицам Интернациональная и Гагарина.

·Авто

Улицу Ленина перекроют на два часа. Пути объезда предусмотрены.

В это воскресенье, 28 июля, в центре Омска пройдет крестный ход, посвященный Дню Крещения Руси и памяти ее равноапостольного Крестителя – святого князя Владимира. Для проведения масштабного мероприятия, на котором ожидается большое количество людей, перекроют движение транспорта.

– С 10 до 12 часов будет прекращено движение транспорта по улице Ленина на участке от улицы Интернациональной до улицы Короленко, включая Соборную площадь и площадь Победы. С 8 до 12 часов на указанном участке будет запрещена парковка автотранспорта, – сообщили в департаменте общественной безопасности мэрии.

Объехать место проведения крестного хода можно будет по улицам Интернациональная и Гагарина.