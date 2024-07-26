Омск-Информ
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·Общество

На улице Ленина избавились от засохших деревьев.
Около здания ФСБ в Омске (Ленина, 2) выкорчевали сухие ели. Как сообщают в соцсетях горожане, места, где они росли, теперь закладывают плиткой.
– Когда-то у здания УВД и ФСБ по Омской области росли живые высокие лиственницы. Но затем их срубили и поменяли на ели, которые не прижились и в прошлом году просто засохли. Дышите, горожане, пылью и вредными выбросами! – сообщается в посте.
Ранее в мэрии сообщали, что деревья, которые в прошлом году привезли из московского питомника, не смогли пережить суровую зиму. Этой осенью их планируют заменить на ели, выращенные в местных питомниках, которые лучше адаптированы к омскому климату.
·Общество

На улице Ленина избавились от засохших деревьев.
Около здания ФСБ в Омске (Ленина, 2) выкорчевали сухие ели. Как сообщают в соцсетях горожане, места, где они росли, теперь закладывают плиткой.
– Когда-то у здания УВД и ФСБ по Омской области росли живые высокие лиственницы. Но затем их срубили и поменяли на ели, которые не прижились и в прошлом году просто засохли. Дышите, горожане, пылью и вредными выбросами! – сообщается в посте.
Ранее в мэрии сообщали, что деревья, которые в прошлом году привезли из московского питомника, не смогли пережить суровую зиму. Этой осенью их планируют заменить на ели, выращенные в местных питомниках, которые лучше адаптированы к омскому климату.