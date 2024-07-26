Месяц назад эта сумма была на 3 тыс. рублей меньше.

По данным Омскстата, в мае средняя начисленная зарплата в Омской области достигла 65 033 рублей. Эта сумма на 5,7 % больше, чем в апреле (61 517), и на 17,6 % больше, чем ровно год назад.

Однако в среднем за январь – май жители региона получали по 60 088 рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 18,3 %.

Больше всех – 138 444 рубля – зарабатывали в мае омичи, занятые на производстве нефтепродуктов. Наименьшие зарплаты – 18 491 – снова оказались у тех, кто занят в производстве одежды.

При этом реальная зарплата выросла только на 5 % за месяц и на 9,8 % за год.