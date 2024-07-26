Омск-Информ
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·Авто

Так власти хотят разгрузить 3-ю Енисейскую.
Специалисты компании «Автодорпроект» предложили альтернативу развязке около метромоста, которую признали нецелесообразной. Как сообщает «Город55» в мэрии, в Омске хотят построить дорогу, соединяющую Ленинградский мост и 60 лет Победы (метромост).
– Согласно экспертному заключению, этот потенциальный объект поможет снизить нагрузку на улицу 3-ю Енисейскую, – сообщили в мэрии.
Эксперты считают, что это поможет разгрузить улицу 3-ю Енисейскую.
2194
·Авто

Так власти хотят разгрузить 3-ю Енисейскую.
Специалисты компании «Автодорпроект» предложили альтернативу развязке около метромоста, которую признали нецелесообразной. Как сообщает «Город55» в мэрии, в Омске хотят построить дорогу, соединяющую Ленинградский мост и 60 лет Победы (метромост).
– Согласно экспертному заключению, этот потенциальный объект поможет снизить нагрузку на улицу 3-ю Енисейскую, – сообщили в мэрии.
Эксперты считают, что это поможет разгрузить улицу 3-ю Енисейскую.
2194