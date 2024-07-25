Строительство ответвления от основной магистрали признали нецелесообразным.

Стали известны подробности по транспортной развязке у метромоста, в границах улиц Добровольского, Орджоникидзе, Красный Путь и Фрунзе. По данным «СуперОмска», после предварительного согласования внешнего вида новой дороги городская администрация заказала имитационную модель. Ее автор проанализировал транспортные и пешеходные потоки в этом микрорайоне. По итогам обсуждения вынесено решение о нецелесообразности строительства такого ответвления.

Напомним, что идея разгрузки от пробок улиц Красного Пути и Фрунзе появилась в начале 2023 года. Было представлено два проекта. Крайний из них, в декабре 2023 года, выработан в коллаборации мэрии и депутатов горсовета. По замыслу авторов, предполагалось соединить улицы Красный Путь и Булатова. Этот проект в итоге и «зарубили».