Старшая дочь омского губернатора поступила в Омский государственный университет путей сообщения, сын поступил в первый класс.

Сегодня, 25 июля, в прямом эфире губернатор Омской области Виталий Хоценко на примере своей семьи ответил на вопрос, почему молодежи нужно оставаться в Омске. Он подробно рассказал, где учатся его дети. Дочь поступает в вуз. А младшие дети занимаются в различных кружках и секциях, помимо учебы в школе и посещения детсадов.

– Мои дети учатся здесь, в Омске. Старшая дочь в этом году поступает в Омский государственный университет путей сообщения, Паша, средний сын, идет в 1 класс. Остальные дети ходят в школы и в детские сады, – отметил Хоценко. – Они не только получают образование, но и занимаются культурой и спортом, в различных секциях, творчеством, танцами. Скажу вам, не во многих регионах есть такой широкий набор направлений для развития детей. Это здорово, это наше преимущество.

Напомним, что в семье Виталия Хоценко воспитывается шесть детей.