Губернатор Омской области заявил, что работы завершат до конца года, то есть в срок.

В ходе прямого эфира в социальных сетях губернатор Омской области Виталий Хоценко ответил на вопросы омичей о ремонте бульвара Архитекторов. По его словам, работы на объекте завершатся до конца года.

– Сейчас транспортная схема ограничивает передвижения, но уже в этом году мы планируем полностью завершить реконструкцию и ввести в эксплуатацию обновленную трассу, – сказал Хоценко. – Недавно в рамках строительного штаба встречался, в том числе с подрядной организацией, которая проводит ремонт на бульваре Архитекторов. Подрядчик подтвердил, что до конца года трасса полностью будет обновлена и открыта для движения.

Кроме того, глава региона упомянул о решении перевести ремонт дороги на ночную смену. Он лично убедился в правильности таких действий.

– Мы провели ремонт на ночную смену, чтобы избежать пробки. Я сам иногда по ночам сажусь за руль и смотрю, что делается, разговариваю с омичами. Решение о ночных сменах оказалось верным, – добавил Хоценко.

Бульвар Архитекторов начали реконструировать осенью прошлого года. Работы должны быть завершены в декабре текущего года.