Власти уверяют, что в ночное время работы ведутся «с минимальным шумовым воздействием на окружающую среду».

Жители Левобережья, чьи дома находятся вблизи реконструируемого бульвара Архитекторов, пожаловались на проведение работ в ночное время. Из-за шума, создаваемого дорожной техникой, люди испытывают проблемы со сном.

Как заявили в городской администрации, из-за сжатых сроков реконструкция дороги ведется в круглосуточном режиме. Днем рабочие производят работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, разборке дорожной одежды, устройству ливневой канализации, переустройству наружных сетей газоснабжения, устройству слоев основания и дорожной одежды и многое другое, предусмотренное договором.

Также в дневное время на объекте трудятся представители ресурсоснабжающих организаций (они занимаются переустройством инженерных сетей) и выполняются инспекционные и контрольные мероприятия надзорных органов и специализированных контролирующих организаций.

– В ночное время выполняются работы с минимальным шумовым воздействием на окружающую среду. После обращения местных жителей в рабочем порядке подрядчик проинформирован о необходимости проведения дополнительного инструктажа для сотрудников, заступающих в ночную смену, – заявили в горадминистрации.

Бульвар Архитекторов начали реконструировать осенью прошлого года. Работы должны завершены в декабре текущего года.