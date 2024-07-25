Ведомство добилось того, чтобы причалы вернули в федеральную собственность, а затем привели их в порядок.

Сегодня, 25 июля, Восьмой арбитражный апелляционный суд рассмотрел дело по иску региональной прокуратуры, которая настаивала на незаконной приватизации двух причалов на Иртыше и Оми. Эти сооружения находятся на площади Бухгольца в центре Омска.

Ранее прокуроры выяснили, что в июле 2023 года территориальное управление Росимущества в Омской области нарушило законодательство о приватизации государственного имущества во время аукциона и заключило два договора купли-продажи с предпринимателем. Общая стоимость составила 2,1 млн рублей.

В дальнейшем эти объекты перепродали коммерческой компании. Сейчас из-за плохого содержания причалы находятся в аварийном состоянии.

Ранее Арбитражный суд Омской области признал торги и договоры купли-продажи недействительными, а также обязал покупателей вернуть причалы в федеральную собственность. Ответчик не согласился с таким решением и подал апелляцию, но и это не принесло успеха.

Судебное решение вступило в силу, поэтому причалы должны вернуть в федеральную собственность, а региональное Росимущество – привести их в порядок, в частности устранив провалы в асфальте.