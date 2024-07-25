Омск-Информ
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·Общество

Троллейбусы № 4 и 67 снова ездят до нефтезавода.
В Омске восстановили работоспособность тяговой подстанции № 4 на улице Нефтезаводской. Ее осушили и провели ревизию оборудования и вновь запустили троллейбусы № 4 и 67 до нефтезавода.
Напомним, эти троллейбусы с 16 июля курсировали в Нефтяниках только до остановки «Поселок Ермак». К вечеру 17 июля движение восстановили, однако после очередного ливня ситуация повторилась. Для жителей с 23 июля запускали дополнительные автобусы № 29. Они ездили по укороченной схеме – от ОНПЗ до остановки «Улица Малунцева».
·Общество

Троллейбусы № 4 и 67 снова ездят до нефтезавода.
В Омске восстановили работоспособность тяговой подстанции № 4 на улице Нефтезаводской. Ее осушили и провели ревизию оборудования и вновь запустили троллейбусы № 4 и 67 до нефтезавода.
Напомним, эти троллейбусы с 16 июля курсировали в Нефтяниках только до остановки «Поселок Ермак». К вечеру 17 июля движение восстановили, однако после очередного ливня ситуация повторилась. Для жителей с 23 июля запускали дополнительные автобусы № 29. Они ездили по укороченной схеме – от ОНПЗ до остановки «Улица Малунцева».