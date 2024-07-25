Пилоны намерены обновить. Первую партию изготовит на свои средства депутат Заксобрания Валерий Кокорин.

С Аллеи строителей на улице Тарской в центре Омска исчезли установленные с 2009 года информационные стенды. В региональном Минстрое пояснили, что пилоны демонтировали с целью последующей замены.

Первые десять обновленных стендов вернут на Аллею уже 11 августа, аккурат в День строителя. Их приведет в порядок депутат Заксобрания, бизнесмен Валерий Кокорин. Это задумка «Союза строителей Омской области».

– Замена будет поэтапной. Первую партию конструкций в десять штук изготовят на средства компании Валерия Кокорина. По задумке инициативной группы строителей, в первых десяти стендах сохранят содержание и стилистику прежних, но они будут выполнены в современных материалах, – уточнил исполнительный директор регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области» Сергей Кошелев.

Всего на Аллее заменят все 30 стендов. На них размещены имена 109 почетных и 173 заслуженных строителей России, а также несколько сотен редких документов – рисунков, чертежей, фотографий из истории города.

– Мы сохранили определенную консервативность, ведь это не стенды для развлечений и веселья, а исторические документы, – отметил заместитель директора компании «Градэ», которая выполняет заказ строителей, Иван Попов. – При этом мы добавили современного стиля в оформлении и манере подачи материала. Тексты и визуал стендов в электронном виде не сохранились, поэтому набирали все вручную. В производстве стендов мы используем современные материалы, которые сегодня популярны на фасадах и малых архитектурных формах в Омске – это легкая и прочная алюминиевая композитная панель, которая устойчива к атмосферному воздействию.

В эскизной разработке находятся еще 30 стендов, но их внешний облик и содержательная часть еще не согласованы с заказчиком. Не исключено, представители городского и областного союзов строителей захотят проиллюстрировать динамику в строительной отрасли и путем замены традиционных стендов на современные носители информации – уличные информаты.