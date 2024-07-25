Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Но сначала транспорт пройдет подготовку.
Сегодня ночью в Омск доставили последние 4 автобуса НефАЗ из 44, которые закупили в апреле. Специалисты муниципального пассажирского предприятия № 8 уже начали регистрировать транспорт.
– Все автобусы оборудованы системами антизажима и блокировки движения с открытыми дверями, в салонах установлены камеры видеонаблюдения и штатные кондиционеры. Специально для Омска подвижной состав дооснащен сибирским пакетом с двойным остеклением, пятью отопителями в салоне и дополнительной батареей на средней накопительной площадке. Низкий пол и аппарель делают новый транспорт доступным для всех категорий граждан, – рассказал мэр Сергей Шелест.
После подготовки автобусы выйдут городские маршруты № 29 и 45.
·Общество

Но сначала транспорт пройдет подготовку.
Сегодня ночью в Омск доставили последние 4 автобуса НефАЗ из 44, которые закупили в апреле. Специалисты муниципального пассажирского предприятия № 8 уже начали регистрировать транспорт.
– Все автобусы оборудованы системами антизажима и блокировки движения с открытыми дверями, в салонах установлены камеры видеонаблюдения и штатные кондиционеры. Специально для Омска подвижной состав дооснащен сибирским пакетом с двойным остеклением, пятью отопителями в салоне и дополнительной батареей на средней накопительной площадке. Низкий пол и аппарель делают новый транспорт доступным для всех категорий граждан, – рассказал мэр Сергей Шелест.
После подготовки автобусы выйдут городские маршруты № 29 и 45.