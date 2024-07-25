Омск-Информ
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·Общество

Настоящий глава региона просит жителей быть бдительными.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о мошенниках, которые звонят от его имени. По его словам, такие случаи в последнее время участились.
– Теперь знакомые мне сообщают о подозрительных видеозвонках, которые поступают якобы от меня в мессенджеры. Обращаюсь ко всем: не имею привычки звонить людям по видеосвязи. Очень прошу быть бдительными и не отвечать на подозрительные сообщения, вызовы, – сообщил Хоценко в своем ТГ-канале.
Ранее злоумышленники распространяли фейковые сообщения от имени губернатора, а также министра энергетики и ЖКК Владимира Шнипко, министра образования Ивана Кротта, министра спорта Ивана Колесника и др.
·Общество

Настоящий глава региона просит жителей быть бдительными.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о мошенниках, которые звонят от его имени. По его словам, такие случаи в последнее время участились.
– Теперь знакомые мне сообщают о подозрительных видеозвонках, которые поступают якобы от меня в мессенджеры. Обращаюсь ко всем: не имею привычки звонить людям по видеосвязи. Очень прошу быть бдительными и не отвечать на подозрительные сообщения, вызовы, – сообщил Хоценко в своем ТГ-канале.
Ранее злоумышленники распространяли фейковые сообщения от имени губернатора, а также министра энергетики и ЖКК Владимира Шнипко, министра образования Ивана Кротта, министра спорта Ивана Колесника и др.