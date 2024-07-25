Она ожидается утром в субботу.

В ближайшую субботу, 27 июля, омичей снова ожидает магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она продлится с 03:00 до 09:00. Еще до 12:00 магнитосфера останется возбужденной.

Сила бури будет достигать уровня G1 (слабая буря). Метеозависимые люди в этот период могут испытывать недомогание: головную боль, слабость и даже тошноту.

Отметим, что магнитная буря наблюдалась в Омске также во вторник и в минувшие выходные.