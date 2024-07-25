Теперь более 2000 жителей села Екатерининского Тарского района могут настроить интерактивное ТВ, мультимедийный сервис Wink и видеонаблюдение.

«Ростелеком» провел реконструкцию сетей и оборудования связи в селе Екатерининском Тарского района. Специалисты компании проложили 10 километров оптического кабеля до 558 домов. Благодаря модернизации цифровой инфраструктуры более двух тысяч жителей теперь могут пользоваться сервисами компании по оптоволокну. Сейчас специалисты «Ростелекома» устанавливают и настраивают оборудование по заявкам сельчан. В числе наиболее востребованных услуг, работающих на базе интернета, - интерактивное ТВ, мультимедийный сервис Wink и видеонаблюдение.

– «Ростелеком» продолжает инвестировать в развитие телекоммуникаций в сельской местности. Мы производим замену старых линий на оптические и к концу года обеспечим качественной связью жителей еще двадцати сёл Прииртышья, – отметил директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

Сельские жители активно подключаются к новым сервисам. К примеру, Юрий Батушенко, семья которого пользуется услугами компании уже более трех лет, высоко оценил новые возможности, которые дает цифровизация.

– При подключении интернета и интерактивного ТВ специалисты провайдера детально рассказали о возможностях личного кабинета и помогли зарегистрироваться в нем. Теперь нам не нужно никуда ездить, чтобы оплатить связь, и все квитанции можно получить онлайн, – поделился абонент «Ростелекома».

Менять состав услуг при помощи личного кабинета (ЛК) очень просто, в том числе самостоятельно настраивать необходимые параметры тарифного плана, добавлять или отключать опции, проверять баланс и оплачивать услуги. Также в ЛК размещена актуальная информация по индивидуальным предложениям и акциям от оператора.

Информацию о возможности подключения домашнего интернета и других цифровых сервисов «Ростелекома» клиенты могут получить на сайте компании, в официальной группе «ВКонтакте» или по телефону 8-800-100-08-00.

ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388. Реклама