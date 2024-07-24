Омск-Информ
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·Происшествия

Пернатое расположилось на взлетно-посадочной полосе.
Вчера вечером рейс Москва (Домодедово) – Омск (Центральный) не смог вылететь с первой попытки. Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», из-за птицы на взлетно-посадочной полосе самолет отправили на второй круг.
Отметим, что рейс выполняла авиакомпания «Сибирь». Со второй попытки он взлетел.
Ранее сообщалось о 12-часовой задержке рейса из Омска в Москву. Пассажиры до сих пор ожидают отправления.
·Происшествия

Пернатое расположилось на взлетно-посадочной полосе.
Вчера вечером рейс Москва (Домодедово) – Омск (Центральный) не смог вылететь с первой попытки. Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», из-за птицы на взлетно-посадочной полосе самолет отправили на второй круг.
Отметим, что рейс выполняла авиакомпания «Сибирь». Со второй попытки он взлетел.
Ранее сообщалось о 12-часовой задержке рейса из Омска в Москву. Пассажиры до сих пор ожидают отправления.